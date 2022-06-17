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Чому слід вимикати мобільний інтернет: головні причини

17 червня 2022, 04:31

Мобільний інтернет - це один із головних "пожирачів" енергоживлення на смартфоні.

смартфон, телефон
Чому потрібно відключати мобільний Інтернет / Фото pixabay.com

У сучасному світі люди настільки бояться залишитися хоч на хвилину без зв'язку, що не відключають функцію "Передача даних" на своїх смартфонах.

Однак, мало хто знає, що вимикати мобільний інтернет важливо, повідомляє Ukr.Media.

Чому потрібно вимикати мобільний інтернет

Зазвичай мобільний Інтернет використовується там, де немає з'єднання з Wi-Fi. Тому, як тільки людина приходить додому, то варто переходити вже на домашній бездротовий Інтернет, а повністю вимикати мобільний.

Зокрема, не кожен замислюється про те, до чого така згубна звичка може привести і як вона позначиться на смартфоні.

Мобільний інтернет - це один з головних "пожирачів" енергоживлення на смартфоні. Тому, при безперервному використанні мобільного інтернету відбувається швидке споживання заряду акумулятора.

Також оновлення та обмін даними дуже швидко розряджають батарею.

Тому варто вибирати підключення до Wi-Fi, ніж до мобільного інтернету.

Якщо на вашому телефоні постійно ввімкнений мобільний Інтернет, а ви ним не користуєтеся, то в цей час відбуваються оновлення програмного забезпечення і приймаються повідомлення соцмережами.

Також варто відключати інтернет під час подорожей. Особливо, коли людина їде в місцях, де немає зв'язку, то телефон все одно намагається зловити інтернет. Зокрема, це зробити не вдасться, але телефон буде розряджатися. Варто вимикати мобільні дані, поки не приїхали в населений пункт.

Як відомо, Wi-Fi набагато повільніше забирає заряд акумулятора, ніж мобільний інтернет. Тому, якщо у вас розряджений телефон, або вам просто потрібно зберегти заряд якомога довше, варто повністю виключити мобільні дані.

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