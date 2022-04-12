Тіла загиблих у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях - Кириленко

Російські окупанти приховують докази геноциду, підкреслив Павло Кириленко.
В оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області загарбники розгорнули мобільні крематорії для спалення знищених ними місцевих жителів.
Про це голова обласної державної адміністрації Павло Кириленко розповів в ефірі CNN.
За його словами, в Маріуполі рахунок загиблих йде на тисячі. Він також прокоментував інформацію про хімічну атаку в Маріуполі.
"Окупанти змінюють тактику після санкцій. Вони встановлюють мобільні крематорії і вивозять тіла людей з-під завалів і прямо з вулиць на територію непідконтрольну Україні, а там вже знищують їх, тим самим приховуючи докази геноциду", — додав Кириленко.
Облога Маріуполя
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
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