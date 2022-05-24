Росіяни обманом через мобільні ігри змушують українських дітей збирати розвіддані - СБУ / ua.depositphotos.com

Російські спецслужби використовують українських дітей для збору розвідувальної інформації про розташування стратегічних об'єктів. Про це в черговому відеозверненні розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, окупанти використовують одне з популярних ігрових мобільних додатків, за правилами якого необхідно шукати по місту коробки з віртуальними призами, які потім можна обміняти на електронні гроші.

"Під час проходження маршруту діти проводять фотофіксацію місцевості, в тому числі об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів. Всю інформацію по геолокаціях учасники квесту завантажують в базу ігрового додатка. При цьому доступ до адміністрування цього додатка має підконтрольна спецслужбам Росії IT-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається поширенням інтерактивних платформ", - говорить Дехтяренко.

За його словами, на Кіровоградщині було затримано двох підлітків, які фотографували для цього додатка блокпости, елеватори, а також транспортні шляхи на території регіону з прив'язкою до місцевості.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали брата одіозного проросійського політика і колишнього нардепа Олега Царьова. За даними української спецслужби, брат Царьова намагався організувати диверсії в Дніпропетровській області.

Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі Росії, очікував окупації регіону і обіцяної йому посади голови Дніпропетровської ОДА.

В ході обшуків житла брата Царьова правоохоронці виявили в схроні зброю і боєприпаси, тротилові шашки для здійснення диверсій, банківські картки і паспорт громадянина Росії.

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