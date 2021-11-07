Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

Android / Униан

Бенчмарк AnTuTu, який зазвичай використовується для перевірки роботи смартфонів і планшетів, опублікував традиційний рейтинг найвигідніших смартфонів Android-смартфонів місяця. Дані за жовтень 2021 року.

AnTuTu провів дослідження ринку Android-смартфонів з метою з'ясувати, апарати яких виробників є найкращими з погляду ціна/якість. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то вам це може бути корисно при виборі нового пристрою.

У стані середньобюджетних пристроїв новий король - iQOO Z5

Як зазначають експерти, останнім часом у продаж надійшла велика кількість новинок на базі однокристальної системи Snapdragon 778G, через що у рейтингу відбулися великі зміни.

Лідером став смартфон iQOO Z5 на процесорі Snapdragon 778G. Базова версія з 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флешпам'яті оцінена у 280 доларів. Він обійшов Xiaomi Mi 11 Youth Edition, який лідирував у рейтингу кілька місяців поспіль. Третє місце посідає нова серія Xiaomi Civi, також на Snapdragon 778G.

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У десятку найкращих Android-смартфонів з погляду ціна/якість також потрапили:

моделі Honor 50 Pro та Honor 50

другу половину рейтингу відкриває Oppo Reno6

місця з сьомого по десяте дісталися смартфонам Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro, Redmi 10X 5G та Huawei Nova 8.

Раніше ми зібрали добірку програм для Android, які ви повинні уникати за будь-яку ціну. А якщо вони у вас є – видаліть.