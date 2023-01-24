Зима повертається: Україну атакує дубак, названо терміни максимальних морозів

Погода в Україні змінюється з калейдоскопічною швидкістю. Незабаром вона може піднести несподіваний "сюрприз".
Прогнозується різке зниження температури повітря. Про це свідчить прогноз, опублікований погодним радаром Ventusky.
При цьому синоптики прогнозують, що в самому кінці січня буде достатньо морозів і вдень, і вночі.
Звернемо увагу, що в кінці другого місяця зими температура буде опускатися нижче – 10 °С.
Коли чекати максимального похолодання
Уточнимо, що морози в багатьох областях України. У ніч на 30 січня стовпчики термометрів опустяться до – 13 градусів.
Додамо, що сильні морози очікуються в Карпатському регіоні, на Буковині, а також у північних та східних областях.
Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.
Читайте більше:
- Українців попередили про зникнення зим: кліматолог пояснила, до чого готуватися
- Кліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису
- В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматолога