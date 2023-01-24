Зима повертається: Україну атакує дубак, названо терміни максимальних морозів

Синоптики прогнозують, що в самому кінці січня буде достатньо морозів і вдень, і вночі.

/ 34.ua

Погода в Україні змінюється з калейдоскопічною швидкістю. Незабаром вона може піднести несподіваний "сюрприз".

Прогнозується різке зниження температури повітря. Про це свідчить прогноз, опублікований погодним радаром Ventusky.

При цьому синоптики прогнозують, що в самому кінці січня буде достатньо морозів і вдень, і вночі.

Звернемо увагу, що в кінці другого місяця зими температура буде опускатися нижче – 10 °С.

Коли чекати максимального похолодання

Уточнимо, що морози в багатьох областях України. У ніч на 30 січня стовпчики термометрів опустяться до – 13 градусів.

Додамо, що сильні морози очікуються в Карпатському регіоні, на Буковині, а також у північних та східних областях.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.

Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.

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