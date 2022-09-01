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В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматолога

1 вересня 2022, 10:55

Кліматолог переконана, що війна лише посилює зміни клімату.

дождь
В Україні можуть випасти кислотні дощі / ua.depositphotos.com

В Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько, повідомляє УНІАН.

При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

"Я не думаю, що це можливо саме від обстрілів. Але коли російська ракета підриває нафтобазу або якесь підприємство хімічної промисловості в Україні, це може призвести до кислотних дощів", - сказала кліматолог.

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Експерт також додала, що проблеми виникнуть і з забрудненням річок.

"Наприклад, нещодавно читала, як в районі Києва з річки дістали збитий російський гелікоптер. А забруднення наших річок впливає на якість води", - додала вона.

Кліматолог переконана, що війна посилює зміни клімату. Через постійний рух військової техніки сильно збільшується кількість викидів парникових газів. Це провокує серйозне забруднення атмосфери.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха -в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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