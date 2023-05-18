Моторошна жара + 30: в Україну мчить неймовірне пекло

Погода в Києві та області буде без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні буде без істотних опадів в найближчі вихідні. Як прогнозують синоптики, тільки в західних і південних областях можливі короткочасні дощі.

В Укргідрометцентрі зазначають, що в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних регіонах, 19 травня вдень і південній частині місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

відео дня

Температура вночі 10-15, у західних регіонах 7-12. Вдень 21-26, на крайньому заході країни 17-20.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та області буде без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на вихідні 20-21 травня

За прогнозом синоптиків, 20 і 21 травня, у центральних, західних та північних областях очікується місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі переважно +10 +16.

На заході стовпчики термометрів піднімуться до +21 +27, на півдні буде спекотно - до + 29 градусів.

Дощі з грозами 21 травня перемістяться в південні, східні, а також Полтавську та Дніпропетровську області.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Погода на літо в Україні

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні влітку 2023 року буде прохолодніше, ніж минулого року.

Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше.

Синоптик wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.

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