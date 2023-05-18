Моторошна жара + 30: в Україну мчить неймовірне пекло

Погода в Україні буде без істотних опадів в найближчі вихідні. Як прогнозують синоптики, тільки в західних і південних областях можливі короткочасні дощі.
В Укргідрометцентрі зазначають, що в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних регіонах, 19 травня вдень і південній частині місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.
Температура вночі 10-15, у західних регіонах 7-12. Вдень 21-26, на крайньому заході країни 17-20.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві та області буде без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26.
Погода на вихідні 20-21 травня
За прогнозом синоптиків, 20 і 21 травня, у центральних, західних та північних областях очікується місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів.
Температура повітря вночі переважно +10 +16.
На заході стовпчики термометрів піднімуться до +21 +27, на півдні буде спекотно - до + 29 градусів.
Дощі з грозами 21 травня перемістяться в південні, східні, а також Полтавську та Дніпропетровську області.
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Погода на літо в Україні
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні влітку 2023 року буде прохолодніше, ніж минулого року.
Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше.
Синоптик wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.
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