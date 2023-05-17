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Настане справжнє пекло через Ель-Ніньо: на Землю обрушаться найспекотніші 5 років в історії

Марія Тупік
17 травня 2023, 22:33 оновлено 17 травня, 22:38
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В ООН заявили, що 2023-2027 роки стануть найспекотнішими в історії метеоспостережень.
погода, погода у світі
Погода в світі / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

В ООН попередили, що 2023-2027 роки стануть найтеплішими з коли-небудь зареєстрованих в історії.

За відомостями ООН, парникові гази Ель-Ніньо в сукупності викликають різке підвищення температури, йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної Організації.

За даними організації, найближчим часом глобальні температури перевищать більш амбітну мету, викладену в паризьких кліматичних угодах.

відео дня

Організація зазначає, що найспекотніші вісім років в історії були між 2015 і 2022 роками. Але, згідно з прогнозами, температура буде зростати в міру прискорення зміни клімату.

Глобальне потепління
Глобальне потепління / скріншот

"Існує 98-відсоткова ймовірність того, що принаймні один з наступних п'яти років і п'ятирічний період в цілому будуть найтеплішими за всю історію спостережень", — йдеться в повідомленні ВМО.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Погода на літо в Україні

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні влітку 2023 року буде прохолодніше, ніж минулого року.

Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше.

Синоптик wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.

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