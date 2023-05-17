Настане справжнє пекло через Ель-Ніньо: на Землю обрушаться найспекотніші 5 років в історії

В ООН попередили, що 2023-2027 роки стануть найтеплішими з коли-небудь зареєстрованих в історії.
За відомостями ООН, парникові гази Ель-Ніньо в сукупності викликають різке підвищення температури, йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної Організації.
За даними організації, найближчим часом глобальні температури перевищать більш амбітну мету, викладену в паризьких кліматичних угодах.
Організація зазначає, що найспекотніші вісім років в історії були між 2015 і 2022 роками. Але, згідно з прогнозами, температура буде зростати в міру прискорення зміни клімату.
"Існує 98-відсоткова ймовірність того, що принаймні один з наступних п'яти років і п'ятирічний період в цілому будуть найтеплішими за всю історію спостережень", — йдеться в повідомленні ВМО.
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Погода на літо в Україні
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні влітку 2023 року буде прохолодніше, ніж минулого року.
Середня температура повітря складе близько 20 градусів тепла, тобто на три градуси нижче. При цьому опадів у столиці буде більше.
Синоптик wisemeteo прогнозують всього 30 дощових днів.
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