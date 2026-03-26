Житомирщину охопить різке потепління: коли очікується +20 градусів

Прогноз погоди у Житомирі і області

Якою буде погода у Житомирі 27 березня

Прогноз погоди у Житомирської області на п'ятницю

У Житомирську область упевнено заходить справжнє весняне потепління - 27 березня температура місцями підніметься до +20°, і це вже відчутний контраст із прохолодними ранками попередніх днів.

День обіцяє бути світлим і "м’яким": хмари час від часу з’являтимуться на небі, але вони не зіпсують загальної картини, адже опадів синоптики не прогнозують. Очікується незначний східний вітер, що дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, зазначають синоптики Житомирського гідрометцентру.

У Житомирі ніч пройде з температурою +3…+5°, а вже з першими променями сонця повітря почне швидко прогріватися, досягаючи вдень комфортних +17…+19°.

По області ситуація схожа, хоча розбіг трохи ширший: уночі очікується від +1 до +6°, а вдень місцями стовпчики термометрів піднімуться до справжніх весняних +20°.

День обіцяє стати одним із тих, коли тепло відчувається буквально в повітрі, а природа ніби підштовхує виходити назустріч сонцю та дихати свіжим повітрям.

Як повідомляв Главред, погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вранці можливий слабкий туман, який обмежить видимість на дорогах до 500-1000 метрів.

Водночас погода в Тернопільській області буде хмарною з проясненнями. Однак істотних опадів також не очікується.

У Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

