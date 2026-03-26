Житомирщину охопить різке потепління: коли очікується +20 градусів

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі 27 березня
- Прогноз погоди у Житомирської області на п'ятницю
У Житомирську область упевнено заходить справжнє весняне потепління - 27 березня температура місцями підніметься до +20°, і це вже відчутний контраст із прохолодними ранками попередніх днів.
День обіцяє бути світлим і "м’яким": хмари час від часу з’являтимуться на небі, але вони не зіпсують загальної картини, адже опадів синоптики не прогнозують. Очікується незначний східний вітер, що дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, зазначають синоптики Житомирського гідрометцентру.
У Житомирі ніч пройде з температурою +3…+5°, а вже з першими променями сонця повітря почне швидко прогріватися, досягаючи вдень комфортних +17…+19°.
По області ситуація схожа, хоча розбіг трохи ширший: уночі очікується від +1 до +6°, а вдень місцями стовпчики термометрів піднімуться до справжніх весняних +20°.
День обіцяє стати одним із тих, коли тепло відчувається буквально в повітрі, а природа ніби підштовхує виходити назустріч сонцю та дихати свіжим повітрям.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вранці можливий слабкий туман, який обмежить видимість на дорогах до 500-1000 метрів.
Водночас погода в Тернопільській області буде хмарною з проясненнями. Однак істотних опадів також не очікується.
У Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов.
Вас може зацікавити:
- Сюрприз від синоптиків: названо терміни зміни температури в Києві
- Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання
- Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод
Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології
Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.
