Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у четвер
- Чи прогнозуються завтра опади
Погода в Тернопільській області у четвер, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що вітер завтра буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +13…+18 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, а вдень підніметься до +15…+17 градусів.
Синоптики також додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов. Прогнозується чергування хмарних і сонячних періодів, короткочасне потепління в середині тижня та невелике похолодання наприкінці.
На Рівненщині впродовж 24-27 березня очікується переважно суха та тепла погода, лише вдень 26 березня місцями можливий невеликий дощ.
Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні з 23 по 29 березня буде контрастною. Тиждень розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних очікуються дощі та посилення вітру.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред