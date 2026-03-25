Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

Навіть вночі температура сягатиме +6 градусів.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Погода в Тернопільській області у четвер, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер завтра буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +13…+18 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, а вдень підніметься до +15…+17 градусів.

Синоптики також додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов. Прогнозується чергування хмарних і сонячних періодів, короткочасне потепління в середині тижня та невелике похолодання наприкінці.

На Рівненщині впродовж 24-27 березня очікується переважно суха та тепла погода, лише вдень 26 березня місцями можливий невеликий дощ.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні з 23 по 29 березня буде контрастною. Тиждень розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних очікуються дощі та посилення вітру.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

