Потепління вривається на Львівщину: коли очікувати +18 градусів

У четвер, 26 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Попри хмарність, день обіцяє бути по-справжньому теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
На території Львівської області пануватиме мінлива хмарність. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, проте вранці можливив слабкий туман, який обмежить видимість на дорогах до 500-1000 метрів.
Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1 до 6° тепла, хоча місцями ще можливі заморозки до 2-5° морозу. Вдень березневе сонце прогріє повітря до комфортних 13-18° тепла.
Вітер переважатиме південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Атмосферний тиск істотно не зміниться, водночас відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Погода у Львові 26 березня
У Львові четвер також розпочнеться з мінливої хмарності та слабкого туману в ранкові години. Опадів у місті не очікується. Температура повітря вночі становитиме 2-4° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-17° тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, четвер у столиці день пройде без опадів. Температура вночі становитиме 3-5°, а вдень 14-16°.
Також 26 березня в Україні буде тепло та комфортно, +12…+17 °C. Опади малоймовірні, лише на Луганщині та в Карпатах можливий невеликий дощ. Наприкінці березня-початку квітня очікується похолодання та більше вологої погоди.
Крім цього, 26 березня у Тернопільській області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі буде +1…+6 °C, вдень підвищиться до +13…+18 °C.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
