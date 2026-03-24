Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода у Дніпрі готує розворот: коли сонячне небо змінить похмура негода

Руслан Іваненко
24 березня 2026, 22:11
У Дніпрі протягом тижня змінюватиметься погода від хмарної до сонячної та з дощами

Погода
Температура у Дніпрі коливатиметься від +6°C вночі до +14°C удень / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Дніпро очікує типова весняна погода з коливаннями температури
  • Температура вночі +6…+7°C, вдень +12…+14°C
  • Дощі прогнозуються у п’ятницю

У Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, прогнозується чергування хмарних і сонячних періодів, короткочасне потепління в середині тижня та невелике похолодання наприкінці.

відео дня

25 березня: переважно хмарно без опадів

У середу в Дніпрі протягом усього дня утримуватиметься хмарна погода. Незважаючи на щільну хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі та вранці становитиме +6…+7°C, але через підвищену вологість відчуватиметься як +4…+5°C. Удень повітря прогріється до +12°C. Вітер північно-західного напрямку, до 2,6 м/с.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

У народі казали: "якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель".

Погода в Дніпрі 25 березня
Погода в Дніпрі 25 березня / Фото: скріншот sinoptik

26 березня: сонячне потепління

У четвер погода покращиться — вже зранку небо проясниться, і протягом дня у місті пануватиме сонячна погода. Температура зранку становитиме близько +6°C, а вдень підніметься до +14°C. Вологість повітря знизиться до приблизно 54%, вітер буде слабким — до 1,9 м/с.

У народних прикметах зазначено: "якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове".

Погода в Дніпрі 26 березня
Погода в Дніпрі 26 березня / Фото: скріншот sinoptik

27 березня: дощ і підвищена вологість

У п’ятницю погодні умови погіршаться — очікується суцільна хмарність і дощі. У другій половині дня опади посиляться, тому мешканцям радять не забувати парасолі.

Максимальна температура вдень становитиме +12°C, увечері — близько +11°C. Вологість повітря зросте до 96%. Вітер змінить напрямок на східний та південно-східний, зі швидкістю 0,4–2,2 м/с.

Наші предки вірили: "якщо пощастить почути грім у цей день, літо буде родючим".

Погода в Дніпрі 27 березня
Погода в Дніпрі 27 березня / Фото: скріншот sinoptik

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак уже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.

Крім того, у вівторок, 25 березня, на Житомирщині пануватиме по-справжньому весняна погода. За даними обласного гідрометцентру, небо буде переважно з мінливою хмарністю, але без жодних опадів. Атмосфера залишатиметься сухою та комфортною як у Житомирі, так і по всій області.

Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти