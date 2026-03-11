Житомирщину прогріє майже до +20°C: коли очікувати рекордне тепло

Небо протягом наступної доби залишатиметься ясним, без натяку на опади.

Прогноз погоди у Житомирській області / Фото: Pixabay

На Житомирщині у четвер, 12 березня, пануватиме по-справжньому весняна погода. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, ніч у Житомирі буде прохолодною, із температурою від +1 до -1 градуса, проте ранок швидко перейде у теплий та сонячний день.

Південний вітер залишатиметься слабким, до 8 метрів за секунду, а повітря прогріється до комфортних +15…+17 градусів. Небо протягом доби залишатиметься ясним, без натяку на опади.

В області ситуація буде схожою, проте з дещо вищими максимумами: нічні температури коливатимуться від +3 до -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19.

Погода сприятиме прогулянкам, роботам на відкритому повітрі та дасть зрозуміти, що весна вже впевнено вступила у свої права.

Похолодання в Україні - прогноз синоптикині

В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

"Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона.

Водночас, за її словами, завтра, 12 березня, в Україні знову пануватиме антициклон і знову буде багато сонця.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.

Крім того, в середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

