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Спека як в африканських землях: синоптик Діденко розповіла, де Україну розжарить до +35

25 червня 2022, 14:41

Як каже відомий синоптик Наталка Діденко, 26 червня спека ще буде відносно помірною, але в наступні дні піч в Україні почне вже по-жорсткому.

Погода, спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де Україну розжарить до +35 / ua.depositphotos.com

В Україні відразу за зливами і грозами вже з дня на день прийде неймовірна спека. Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook опублікувала відома спеціалістка-синоптик Наталка Діденко.

"Спека в Україні починає набирати обертів. У неділю, 26 червня, вона буде ще стриманою ‒ +25...+30 градусів. А з понеділка, 27 червня, температура підскочить до + 28...+35 градусів!",- каже вона.

Крім того,як написала Діденко, 26 червня жителям центральних областей України, західних (крім Волині та Рівненщини), а також Донецької області варто чекати короткочасні дощі з грозами. На півдні України випадання опадів у вигляді дощів, швидше за все, буде вночі, а вдень ‒ опади припиняться.

"У північних областях на Чернігівщині та Сумщині — переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях — дощ, гроза. Вітер завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях і на південному сході - можливі пориви до 15-18 метрів за секунду", ‒ говорить Діденко.

У столиці 26 червня буде спекотним ‒ до +29 градусів. А в понеділок, вівторок і середу в столиці температура буде поступово підніматися до +30...+35 градусів.

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Нагадаємо, згідно свіжого прогнозу погоди в Україні на липень - погодні умови в другий місяць літа будуть нестійкими. Тобто "пекло" буде змінюватися прохолодою і зливами ‒ і так весь час аж до серпня.

До того керівник спеціального проєкту "Екологічна нація" Богдан Красавцев стверджував ‒ погода в Україні до кінця літнього періоду нинішнього року напевно буде відрізнятися регулярними сюрпризами. Красавцев каже, що в нинішньому році не буде порушена багаторічна традиція, згідно з якою найсильніша спека в Україні спостерігається в серпні.

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Автор: Єгор Бунін
синоптики спека Наталія Діденко
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