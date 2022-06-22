Увірвуться потужні грози та завалить градом: синоптик попередив про аномальну погоду в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у липні буде дуже мінливою. Як повідомляють синоптики, другий місяць літа почнеться з сильного похолодання і злив з градом.

Як зазначає народний синоптик Володимир Деркач, погода в липні 2022 покаже свій характер.

Погода в Україні з 1-10 липня

За словами синоптика, перша декада місяця принесе дощі і похолодання, які будуть спостерігатися з перших днів липня. Поступово погода покращиться, дощі пройдуть, а стовпчики термометрів піднімуться вище, пише Телеграф.

Погода в Україні з 11-20 липня

Після 10 липня в Україну повернеться тепло, але воно буде перемежовуватися з прохолодними днями. Так, кілька спекотних днів будуть змінювати 1-3 дні з більш низькими температурами. Така зміна температур може викликати шквали, урагани і навіть град.

Погода в Україні з 21-31 липня

Третя декада липня, за прогнозом синоптика, буде теплою, спочатку з більш помірними літніми температурами і ймовірністю дощів, а після 15 числа прогнозується спека.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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