Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липень

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у липні буде мінливою. Як прогнозують синоптики, варто чекати холоду і спеки, а похмурих днів з дощами буде чимало.

У книзі народного синоптика Леоніда Горбаня повідомляється, що липень буде досить прохолодним.

Він прогнозував, що на початку липня йтимуть короткочасні дощі. В середині місяця повернеться спека, потім дещо похолодає і підуть дощі. На початку третьої декади липня знову стане тепліше.

За даними синоптичного ресурсу Wisemeteo, найхолоднішою температурою буде + 19, максимальною температурою буде +30. Буде чимало похмурих днів з опадами.

Синоптичний ресурс Gismeteo показав прогноз погоди на першу декаду липня. Згідно з даними для Києва, в кінці червня ймовірно похолодання до +15 градусів.

Перша частина липня буде спекотною - до +31, потім температура дещо знизиться.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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