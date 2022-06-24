Десь літня спека, а десь зливи: прогноз погоди в Україні на вихідні

Прогноз погоди в Україні на вихідні / колаж фото Pixabay

Погода в Україні - у найближчі вихідні, 25-26 червня нинішнього року, в країні не буде дуже жарко, так само як і не очікується швидкого похолодання. Як свідчить прогноз порталу Sinoptik, практично по всій країні буде температура, стандартна для українського літа.

25-26 червня вдень на Cході, Півдні, Півночі та Центрі України термометри покажуть +24...+27 за шкалою Цельсія, на заході — +25...+29 за шкалою Цельсія. У Закарпатті, в Івано - Франківській та Львівській областях очікується спекотна погода - до +33 за шкалою Цельсія.

У Криму, однак, буде досить прохолодно для кінця червня - + 22...+ 24 за шкалою Цельсія. Вночі практично у всіх регіонах України температура складе +13...+16 за шкалою Цельсія (в Одеській і Донецькій областях - +18...+19 за шкалою Цельсія).

Українцям зі східних і південних регіонів, а також з Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, які вирішать у вихідні прогулюватися, краще взяти парасолі або плащі-дощовики ‒ вдень можлива гроза. А 26 червня дощі заллють Вінницьку область.

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Нагадаємо, згідно свіжого прогноз погоди в Україні на липень - погодні умови в другий місяць літа будуть нестійкими. Тобто "пекло" буде змінюватися прохолодою і зливами ‒ і так весь час аж до серпня.

До того керівник спеціального проекту "Екологічна нація" Богдан Красавцев стверджував ‒ погода в Україні до кінця літнього періоду нинішнього року напевно буде відрізнятися регулярними сюрпризами. Красавцев каже, що в нинішньому році не буде порушена багаторічна традиція, згідно з якою найсильніша спека в Україні спостерігається в серпні.

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