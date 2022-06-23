Україну розжарить до +35º: синоптик назвав терміни аномальної спеки

В Україні очікується нова порція спеки, заявив синоптик Ігор Кібальчич. Різкого потепління можна чекати вже до кінця червня.

Як розповів він Телеграфу, українцям до кінця червня варто готуватися до певних коливань температури повітря.

Разом з тим синоптик стверджує, що показники близькі до кліматичної норми. У той же час найбільш високих температурних показників варто очікувати в південних і південно-східних регіонах.

Прогноз погоди

у нічний час стовпчики термометрів сягатимуть від + 14 до + 19 градусів;

у денний час - в межах 25-30 градусів тепла;

на півдні 31-33 градуси тепла в окремі дні.

Кібальчич додав, що ближче до початку липня середньодобова температура поступово зросте на 1-3 градуси.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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