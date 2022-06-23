Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в Україні

Погода в Україні 24 червня буде "з сюрпризами".
У багатьох областях України у п’ятницю, 24 червня, погіршиться погода. Половину території нашої держави заливатимуть дощі.
Також очікуються навіть град і шквали. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.
"Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Також зазначається, що 23 і 24 червня у більшості західних, Вінницькій, Одеській та південно-східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні очікується нова порція спеки. Ближче до початку липня середньодобова температура поступово зросте на 1-3 градуси.
Проте погода в Україні у липні буде дуже мінливою. Як повідомляють синоптики, другий місяць літа почнеться з сильного похолодання і злив з градом.
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