Випаде сніг та вдарять сильні заморозки: небезпечна погода суне на Тернопільщину

Погода в Тернопільській області у найближчі дні буде переважно хмарною. Місцями навіть може випасти мокрий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Тернополі 28 квітня
У вівторок на Тернопільщині прогнозується мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
По області вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0…-3 градуси, температура повітря вдень складатиме +8…+13 градусів.
В місті Тернопіль вночі також очікуються сильні заморозки в повітрі 0…-2 градуси, температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +12 градусів.
Погода в Тернополі 29 квітня
У середу погода також буде мінливою та хмарною. Вночі без опадів, але вдень місцями може випасти невеликий мокрий сніг. Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Вночі та вранці очікуються сильні заморозки в повітрі 0..-3 градуси, температура повітря вдень буде в межах від +7 до +12 градусів.
Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, по усій області з 28 по 30 квітня через сильні заморозки оголошено ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.
Як повідомляв Главред, погода на Житомирщині наприкінці квітня залишатиметься холодною та нестійкою: протягом тижня температура коливатиметься від -2° уночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами.
28 квітня погоду на Львівщині визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна погода без істотних опадів.
Водночас в Укргідрометцентрі заявили, що травень традиційно вважається перехідним місяцем до літа, проте у 2026 році погода може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
