Синоптики розповіли, коли Україну накриє спека

Погода в Україні / pixabay , ua.depositphotos.com

Погода в Україні у п'ятницю, 6 травня буде теплою але вітряною. Як повідомляють синоптики, у західних областях вдень очікується +17 +23 градуси.

У той же час на Сумщині, Полтавщині, Харківщині іноді будуть заморозки 0-3 градуси вночі.

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що прогноз погоди на п'ятницю буде контрастним у температурному режимі.

У більшості регіонів ніч прогнозується холодною від +1 до +7 градусів, місцями заморозки, на заході та півдні +4 +10 градусів.

Протягом дня в Україні переважатиме тепла погода: повітря прогріється до +14 +19 градусів, у західних областях +17 +23 градуси.

"Вітер завітає з південного-сходу і сходу, буде помірним, в Приазов'ї і на сході України часом сильний", - застерегла Діденко.

Погода в Україні на найближчі дні визначатиме антициклон, тому в більшості областей істотні опади малоймовірні. Однак у західних областях крім Хмельницької та Тернопільської областей, 6 травня можливі періодичні дощі з грозами.

У Києві п'ятниця буде сонячною і без опадів. Вночі свіжа погода з +4 +7 градусів, а вдень з +15 до +18 градусів.

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