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Вріже пекло після "потопу": українцям дали несподіваний прогноз погоди

24 червня 2022, 04:40

В останню неділю червень відновить статус-кво по-справжньому літньої сонячної і сухої погоди.

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/ Wallbox.ru

Незважаючи на те, що атмосферний тиск поступово зростає, кількість опадів в Україні не зменшується, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пояснив він у своєму Facebook, у формування погоди активно втручаються атмосферні фронти.

"А де фронти, там грози, зливи, град і шквалисте посилення вітру", - пише він і попереджає, що така погода очікується в найближчі дві доби.

Синоптик уточнив, що в п'ятницю прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні пориви. Температура вночі 10-15º, вдень 20-25º. Така ж погода прогнозується і в суботу. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º.

"В останню неділю свого правління червень відновить статус-кво по-справжньому літньої сонячної і сухої погоди з температурою вночі 13-18º, вдень 25 - 30º", - додав Постригань.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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