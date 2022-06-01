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Україну "підсмажить" в перший місяць літа, небезпечна спека вже на підході

1 червня 2022, 11:32

Синоптики Укргідрометцентру склали прогноз погоди на перший місяць літа в Україні.

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Україну "підсмажить" в перший місяць літа, небезпечна спека вже на підході / УНИАН, pixabay

У червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла . Це на 1-1, 5 градусів вище норми.

Синоптик Укргідрометцентру склали прогноз погоди на перший місяць літа в Україні. Згідно з їхніми спостереженнями, місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (у Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

Абсолютний мінімум температури повітря-0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних і східних областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 32-38 градусів тепла, в південних і східних областях місцями 39-39,8 градусів тепла, в Карпатах і горах Криму 25-33 градусів тепла.

читайте такожТорнадо і смерчі: влітку погода в Україні буде аномальноюСередня місячна кількість опадів становить 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

"У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град, шквали", - зазначають синоптики.

Нагадавши, погода в Україні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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