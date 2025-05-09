Зривав дахи і валив дерева: Україною пронісся потужний смерч

Що відомо:
- Павлоградом пронісся смерч
- Внаслідок негоди зникло світло
- Вітер зірвав дахи та повалив дерева
Погода в Україні 9 травня була штормовою і наробила немало лиха. У Павлограді Дніпропетровської області пронісся справжній смерч. Відео вже розлетілось в Мережі.
Дивіться відео з ураганом у Павлограді:
Ураган завдав значних руйнувань, пишуть місцеві Telegram-канали. У будинках зірвало дах, були навіть вибиті вікна. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.
Зазначається, що внаслідок негоди у місцевих жителів зникло світло. Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання.
Водночас у Карпатах в останній місяць зими повернулася справжня зима. Температура повітря впала до -7 градусів. Рятувальники повідомляють, що на горі Піп Іван Чорногірський через туман була обмежена видимість. Засніжило на популярному туристичному маршруті урочища Заросляк.
"Врахуйте погодні умови та утримуйтеся від виходів у високогір’я. Обов’язково реєструйте маршрут і завантажте додаток "Порятунок у горах", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
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