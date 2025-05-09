Зривав дахи і валив дерева: Україною пронісся потужний смерч

У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи.

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Павлоградом пронісся смерч / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

Павлоградом пронісся смерч

Внаслідок негоди зникло світло

Вітер зірвав дахи та повалив дерева

Погода в Україні 9 травня була штормовою і наробила немало лиха. У Павлограді Дніпропетровської області пронісся справжній смерч. Відео вже розлетілось в Мережі.

Дивіться відео з ураганом у Павлограді:

Павлоградом проніссі смерч / фото: скріншот

відео дня

Ураган завдав значних руйнувань, пишуть місцеві Telegram-канали. У будинках зірвало дах, були навіть вибиті вікна. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Зазначається, що внаслідок негоди у місцевих жителів зникло світло. Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання.

Водночас у Карпатах в останній місяць зими повернулася справжня зима. Температура повітря впала до -7 градусів. Рятувальники повідомляють, що на горі Піп Іван Чорногірський через туман була обмежена видимість. Засніжило на популярному туристичному маршруті урочища Заросляк.

"Врахуйте погодні умови та утримуйтеся від виходів у високогір’я. Обов’язково реєструйте маршрут і завантажте додаток "Порятунок у горах", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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