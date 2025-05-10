Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 11 травня
- Де температура повітря опуститься до -5 градусів
- У яких областях будуть дощі та заморозки
Погода в Україні 11 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями холод нікуди не дінеться. Суттєвих зсувів у бік відчутного потепління поки не видно. Очікується, що холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня. Також очікуються дощі.
"Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях - дощ не йтиме ж цілодобово. Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля. Але ті ж таки прояснення можуть бути небезпечними вночі, коли повітря вихолоджуватимуться, не прикрите хмарами, ймовірно до заморозків на ґрунті", - зазначила вона.
Діденко додала, що потепління очікується з 20-го травня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 11 травня
В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +1
За даними meteoprog, 11 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.
Погода 11 травня у Києві
У Києві 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
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