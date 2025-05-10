Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2025, 19:48
1097
Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.
Погода, снег, зима
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / УНИАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 11 травня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • У яких областях будуть дощі та заморозки

Погода в Україні 11 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями холод нікуди не дінеться. Суттєвих зсувів у бік відчутного потепління поки не видно. Очікується, що холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня. Також очікуються дощі.

відео дня

"Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях - дощ не йтиме ж цілодобово. Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля. Але ті ж таки прояснення можуть бути небезпечними вночі, коли повітря вихолоджуватимуться, не прикрите хмарами, ймовірно до заморозків на ґрунті", - зазначила вона.

Діденко додала, що потепління очікується з 20-го травня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: ventusky

Погода 11 травня

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 11 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: meteoprog

Погода 11 травня у Києві

У Києві 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

Вас також зацікавить:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

20:30Світ
Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

20:27Війна
Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

19:48Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

Останні новини

20:37

Як правильно зберігати насіння – прості методи перевірки та зберігання вдома

20:31

Як прочистити каналізаційні труби: ефективні способи без виклику майстра

20:30

"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

20:27

Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

19:48

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
19:46

Повний місяць у травні принесе 3 знакам зодіаку грандіозний успіх: гороскоп для кожного

19:28

"Китай знає, на що тиснути": експерт розкрив залежність Путіна від Сі ЦзіньпінаВідео

19:13

Мʼясо буде м'яким та соковитим: знайдено рецепт ідеального маринаду для шашлику

19:10

Коли у Росії закінчаться танки?Погляд

Реклама
19:09

Цемент і бетон: відмінності, властивості та правильне використання

18:17

Сіра гниль буде не страшна: чим потрібно обприскати полуницю у травні

18:10

"Засуньте мирні плани...": Медведєв грубо відреагував на пропозицію про перемир'я

17:49

Україна готова до прямих переговорів із Росією, але є умова - ЗМІ

17:21

Коли в Україні можуть відновити авіасполучення з Європою: Стармер чітко відповів

17:11

"Початок закінчення війни": у Трампа прокоментували припинення вогню на 30 днів

16:45

"У нас не буде Херсону": Зеленський зробив заяву про буферну зону в Україні

16:32

Китайський гороскоп на завтра 11 травня: Бикам - труднощі, Драконам - дурниці

16:22

Козловський зміг і я зможу: мережа вибухнула мемами після "звільнення" співакаВідео

16:15

Європейські лідери звернутися до Путіна та пригрозили новими санкціями - деталі

16:04

Вимоги РФ враховано: розроблено план припинення війни з 22 пунктів - ЗМІ

Реклама
16:00

Біла смуга в житті гарантована: травень 2025 року змінить життя 4 знаків

15:49

"Має розпочатися 12 травня": Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогнюВідео

15:49

Бур’яни на городі: як швидко, просто й ефективно позбутися небажаної рослинності

15:34

Ворог хоче розширити зону бойових дій: експерт розкрив цинічний задум РФ

15:28

Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

15:00

Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

14:52

Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

14:43

Назва, про яку всі забули - як раніше називався ХмельницькийВідео

14:32

Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причинуВідео

14:21

"Зеленський піде на це": названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні

14:20

Нове кохання та великий прибуток: що принесе Близнюкам Сатурн до 2028 рокуВідео

14:14

Трамп розчарований і не спить ночами через війну в Україні - WSJ

13:27

Здивує навіть місцевих: чому на Львівщині одночасно існували два обласні центриВідео

13:21

"Покласти край війні": Мерц готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови

12:59

Як повернути білосніжність рушникам і простирадлам: простий лайфхак

12:50

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

12:36

Чому Україна утрималась від удару по РФ під час параду: названо причинуВідео

12:35

Дивовижне домашнє добриво для огірків: садівниця розвінчала популярний міфВідео

12:05

Російську оперну співачку і довірену особу Путіна оголосили в розшук

11:59

Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі

Реклама
11:48

Загроза наступу РФ на Одесу: полковник сказав, коли можливий удар ворога

11:35

"Справедлива": Кім Чен Ин прокоментував участь КНДР у війні на боці РФ

11:22

Зірку "Службового роману" госпіталізували у важкому стані

11:07

Етикет на сходах: з якого боку підійматися і як правильно крокуватиВідео

10:56

Де захована літера Е: лише найуважніший її побачить за 5 секунд

10:34

Іран поставить РФ пускові установки для ракет Fath-360: у Reuters назвали ризики

10:13

Є 2 сценарії розвитку війни в Україні, один зіграє проти нас – КоваленкоВідео

09:48

Ріст цін на продукти в Україні побив рекорд в 75%: що подорожчало найбільше

09:36

Сім правил етикету, які ми порушуємо і навіть не знаємо про цеВідео

09:25

Гороскоп Таро на сьогодні 10 травня: Дівам - відстояти себе, Терезам - слухати інтуїцію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти