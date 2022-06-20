Україну атакують тропічні зливи і найсильніша посуха: синоптики назвали дати

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні цього літа буде спекотною, особливо в липні і серпні. Нас знову чекають посуха, яка буде змінюватися тропічними зливами.

Як повідомляють синоптики, середня температура буде вище на 1-2 градуси. У липні і серпні будуть тривалі періоди без опадів.

І вони можуть змінюватися сильними зливами з грозами, під час яких будуть випадати місячні, а то і дво-тримісячні норми опадів.

Крім того, тепловий стрес будуть відчувати як рослини, так і люди. Переважатиме антициклональна погода з дефіцитом опадів.

"Все це вплине і на сільськогосподарське виробництво і створить проблеми для вирощування овочевих культур. У деяких регіонах буде відзначатися посуха і відсутність опадів. При цьому слід зазначити, що для періоду Ла-Нінья характерні різкі зміни погоди. Таке коливання погоди дуже характерно для Ла-Ніньї. Але там, де будуть використовувати систему зрошення, навіть в таких умовах зможуть отримати хороший урожай овочів", - розповіла еколог Віра Балабух, передає Обозреватель.

Найспекотнішими і посушливими місяцями літа стануть липень і серпень. За словами Балабух, опадів буде недостатньо. Але ще один важливий момент - як вони будуть випадати.

Що стосується врожаю озимих сортів, то, за словами завідуючої відділом агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяни Адаменко, він обіцяє бути хорошим.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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