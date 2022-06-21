Налетить ураган і заллє дощами всю Україну: синоптики попередили про різке похолодання

Україну буде заливати дощами і різко налетить штормовий вітер.
Погода в Україні 22 червня зіпсується. Синоптики попередили про різке похолодання, сильний дощ та штормовий вітер з грозами.
Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 22 червня по всій Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Тільки на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру у західних, південних та більшості центральних областей складатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі в деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні і сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою "плюс". На сході та півдні вдень очікується до +27.
Спеки не буде
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, опади розподіляться нерівномірно. В основному дощі з грозами пройдуть в центральних і північних регіонах.
У більшій частині західних областей, східних і півдня буде суха погода.
У Києві 22 червня очікується дощ з грозою, зниження температури повітря до +20 градусів, поривчастий північно-західний вітер.
Синоптик зазначила, що найближчими днями сильна спека в Україні малоймовірна. Очікується комфортна температура повітря.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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