Налетить ураган і заллє дощами всю Україну: синоптики попередили про різке похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 22 червня зіпсується. Синоптики попередили про різке похолодання, сильний дощ та штормовий вітер з грозами.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 22 червня по всій Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Тільки на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру у західних, південних та більшості центральних областей складатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі в деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні і сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою "плюс". На сході та півдні вдень очікується до +27.

Спеки не буде

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, опади розподіляться нерівномірно. В основному дощі з грозами пройдуть в центральних і північних регіонах.

У більшій частині західних областей, східних і півдня буде суха погода.

У Києві 22 червня очікується дощ з грозою, зниження температури повітря до +20 градусів, поривчастий північно-західний вітер.

Синоптик зазначила, що найближчими днями сильна спека в Україні малоймовірна. Очікується комфортна температура повітря.

читайте такожПрикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також: