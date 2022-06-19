Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дати

Сезон злив, за словами експерта, може супроводжуватися грозами, градом і шквалами вітру.
Погода в Україні до кінця червня може різко зміниться. Як повідомляє метеоролог Стас Щедрін, розпочнеться сезон потужних злив з грозами.
За його словами, існує велика ймовірність, що з 21 червня в Україні розпочнеться сезон злив. Щедрін попереджає, що дощова погода може затягнутися до 28 червня, проте зазначає, що це не стовідсоткова інформація.
Сезон злив, за словами експерта, може супроводжуватися грозами, градом і шквалами вітру.
За даними Укргідрометцентру, 21 червня в більшості регіонів України слід очікувати зливи з грозами.
Відзначається, що сонячна погода без опадів можлива тільки в Криму, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Середня денна температура повітря буде від +22 до +30 градусів.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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