На Полтавщині спека не спаде: синоптики назвали максимальну температуру

У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода. Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram повідомив, що завтра, 6 травня, день буде малохмарним.
Очікується південно-західний вітер, 3-8 м/с. Без опадів. Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.
Погода в Полтаві 6 травня
У середу в місті температура повітря вночі триматиметься в межах 8-10 градусів тепла. Вдень полтавці відчують на вулиці від 24 до 26 градусів тепла.
Синоптики також зауважили, що до кінця робочого тижня опадів на Полтавщині не слід очікувати, а температура триматиметься на рівні 21-26 градусів тепла у світлий час доби.
Коли Україну накриють грози - прогноз
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні ще декілька днів буде літньою. Помітні зміни почнуться лише наприкінці поточного тижня.
Окрім падіння температури, як попередила синоптик, українцям слід підготуватися до опадів. У більшості регіонів будуть локальних дощів і навіть грози.
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Черкаській області нормалізується та набуває по-справжньому весняних рис. Температура повітря місцями перевищує 25 градусів тепла.
Раніше стало відомо, що у середу, 6 травня, мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують.
Нещодавно синоптики повідомляли, що погода в Одесі, області та вздовж морського узбережжя найближчими днями буде малохмарною. Істотних опадів під впливом гребеня антициклону не буде.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
