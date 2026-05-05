На Полтавщині спека не спаде: синоптики назвали максимальну температуру

Скоро температура повітря ще більше підніметься.

Погода на Полтавщині 6 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади на Полтавщині до кінця тижня

Наскільки підніметься температура повітря у Полтаві

У Полтавській області в найближчі дні очікується по-справжньому літня погода. Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram повідомив, що завтра, 6 травня, день буде малохмарним.

Очікується південно-західний вітер, 3-8 м/с. Без опадів. Температура повітря по області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.

Погода в Полтаві 6 травня

У середу в місті температура повітря вночі триматиметься в межах 8-10 градусів тепла. Вдень полтавці відчують на вулиці від 24 до 26 градусів тепла.

Погода в Полтаві 6 травня / фото: скріншот з meteoprog

Синоптики також зауважили, що до кінця робочого тижня опадів на Полтавщині не слід очікувати, а температура триматиметься на рівні 21-26 градусів тепла у світлий час доби.

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні ще декілька днів буде літньою. Помітні зміни почнуться лише наприкінці поточного тижня.

Окрім падіння температури, як попередила синоптик, українцям слід підготуватися до опадів. У більшості регіонів будуть локальних дощів і навіть грози.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

