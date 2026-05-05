Вже за кілька днів погодна ситуація в регіоні різко зміниться.

Коли чекати похолодання та гроз на Житомирщині

Початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

Температура різко зросла, небо прояснилося, а перші дні місяця більше нагадали червень, ніж весну. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного гідрометцентру Катерина Ткачук.

За її словами, саме цей антициклон став причиною різкого переходу від холодного квітня до майже літньої погоди.

Як зазначає Катерина, у найближчі дні тепла погода ще утримуватиметься. Зокрема, у середу, 6 травня, в області очікується м’яка ніч із температурою близько +8…+13 градусів та дуже теплий день - до +23…+28. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не прогнозують, а південно‑західний вітер буде слабким і помірним.

У четвер, 7 травня, ситуація загалом збережеться: ніч знову буде теплою, а вдень температура підніметься до тих самих літніх значень. Проте хмарність стане мінливою, місцями можуть пройти короткі дощі з грозами.

Втім, синоптики попереджають, що така ідилія триватиме недовго. Уже ввечері 7 травня в північні райони області почне заходити холодний атмосферний фронт.

Протягом п'ятниці, 8 травня, він охопить усю Житомирщину, принісши короткочасні, але інтенсивні дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 метрів за секунду. Нічні температури залишаться майже без змін завдяки щільнішій хмарності, тоді як денні впадуть приблизно на десять градусів - до +17…+22.

Разом із тим зберігається й небезпечний фактор - надзвичайна пожежна небезпека.

"Високий температурний фон у поєднанні з відсутністю опадів зумовлює збереження надзвичайної пожежної небезпеки - 5 класу", - наголосила Ткачук.

Отже, перша половина тижня на Житомирщині пройде під знаком тепла та сонця, але вже з четверга область відчує різку зміну погоди - із дощами, грозами та відчутним похолоданням.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

