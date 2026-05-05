Вдарить літня спека до +30: стала відома дата, коли на Рівненщині різко потепліє

Ви дізнаєтесь:
- Яка буде погода в Рівному 6 травня
- Коли повітря прогріється до рекордних +30 градусів
- Якою буде погода вночі
У середу, 6 травня, мешканців Рівненщини очікує справжня літня спека. Небо буде мінливим, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
У середу вночі температура по області триматиметься від +8 до+13 градусів, у Рівному очікується від +10 до +12градусів.
Вдень синоптики прогнозують справжню спеку. В області температура повітря підніметься до +25…+30 градусів, у самому обласному центрі - +27…+29 градусів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
Коли в Україні впадуть грозові дощі - прогноз
Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня в Україні буде досить висока температура повітря. Але в неділю вона дещо знизиться.
10 травня очікується +18+23 градуси. Також вдень у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер буде змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Одесі, області та вздовж морського узбережжя найближчими днями буде малохмарною. Синоптики не прогнозують істотних опадів під впливом гребеня антициклону.
Раніше повідомлялося, що погода в Черкаській області нормалізується та набуває по-справжньому весняних рис. Температура повітря місцями перевищує +25 градусів.
Нещодавно синоптики попереджали, що на Дніпропетровщині температура підніметься до комфортних весняних значень, однак зберігатиметься підвищена пожежна небезпека.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
