Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2025, 19:47
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 вересня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 25 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі 25-27 вересня будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, вже 25 вересня будуть дощі та сильний вітер у багатьох областях України. Дощі очікуються на південному заході, у центрі, на сході та півдні. Температура повітря підвищиться до 12-16 градусів тепла. На півдні буде 15-19 градусів тепла. Вночі очікуються заморозки.

26 вересня по всій Україні буде сухо, але холодно. У четвер температура повітря почне вирівнюватись. Але вночі 26-27 вересня заморозки поширяться на центр та схід.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 25 вересня

В Україні 25 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у південно-західних та східних областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східних областях будуть пориви вітру 15-20 м/с.

"Температура у північних та більшості західних областей вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 25 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+25 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +3...+15 градусів.

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: meteoprog

Погода 25 вересня у Києві

У Києві 25 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 11-16°; у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Влупить -3 та литиме дощ: Україну накрила хвиля похолодання
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

