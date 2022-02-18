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Весна вже на порозі: лютий 2022 в Україні здивує аномальною погодою

18 лютого 2022, 06:40
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В Україну йде потепління, і весна порадує своїм приходом найближчим часом. Очікувати сильних морозів у лютому та березні вже не варто, сказав синоптик.

Весна
Весна 2022 прийде в Україну найближчим часом / Фото pixabay.com

Погода в Україні у лютому буде аномально теплою, сильних морозів вже не буде, а метеорологічна весна прийде в країну в найближчий час. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Ігор Кибальчич

"Вже із середини місяця в більшості центральних, південних і частково західних областях встановиться метеорологічна весна, оскільки середньодобові температури тут стійко перевищуватимуть позначку в 0 градусів", - розповів синоптик Телеграф.

При цьому Кибальчич уточнив, що настання весни не означає миттєве потепління. У лютому ще будуть опади, як у вигляді снігу, так і дощу.

Погода в Україні залежить від циклонічної діяльності. Зокрема, цього разу на температуру повітря вплине циклон, який встановиться в північній частині Атлантики, а також над скандинавським півостровом і центральною Європою. Кибальчич повідомив, що в найближчі 10 днів цей циклон буде себе інтенсивно проявляти.

Температура повітря вдень сягатиме від +2 до +7 градусів, у південних, центральних, частково західних областях та Криму в окремі дні повітря прогріватиметься до 10-15 градусів вище нуля, що значно вище кліматичної норми.

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26-28 лютого в Україну прийде похолодання, є ймовірність незначного зниження температури.

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Як повідомляв Главред, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що з 16 лютого на територію країни зайде нова порція теплого повітря. Зникнуть нічні "мінуси". Можливі сильні пориви вітру,

Раніше синоптик прогнозував, що два останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а кінець сезону ознаменується практично весняною погодою.

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