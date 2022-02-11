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На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

11 лютого 2022, 08:14
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Прогноз погоди на зиму в Україні виправдався - сезон був відносно теплим. Навесні також все очікується за планом, вважає метеоролог Віра Балабух.

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Вже в лютому переважатимуть весняні процеси, свідчить прогноз погоди / Фото pixabay.com

Погода в Україні навесні 2022 року буде нестабільною. У березні середня температура повітря буде на кілька градусів вищою, ніж в останні роки. При цьому очікуються і досить холодні дні. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

"Весна буде нестабільною. Цього року бабак не помилився. Якщо збудеться прогноз, то процеси, які будуть спостерігатися в лютому, приведуть до того, що температура буде досить високою", – сказала Балабух в ефірі Українського радіо.

За її словами, вже в лютому переважатимуть весняні процеси. В цілому, прогноз погоди на зиму в Україні виправдався - сезон був відносно теплим. Балабух додала, що навесні також все очікується за планом.

"Весняну погоду ми бачили навіть у січні, і сьогодні вона не дуже зимова: вдень переважно плюсова температура, вночі опускається нижче нуля. Морозів не було, тільки тимчасові холодні потоки холоду. Ми очікуємо, що впродовж місяця середня температура буде на один-два градуси тепліше, ніж вона спостерігалася за останні роки. Однак, ймовірно, навесні будуть і тимчасові потоки холоду", - сказала Балабух.

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При цьому лютий і березень будуть досить вітряними, свідчить прогноз погоди.

"Ми бачили досить потужну діяльність північних арктичних циклонів, які приводили не стільки до зниження температури, скільки до дуже сильних вітрів. Якраз для лютого і березня характерна велика швидкість вітру – в цей період будуть найвищі вітри упродовж року", – попередила синоптик.

Як повідомляв Главред, сьогодні, 11 лютого, очікується аномально тепла погода майже на всій території України. Повітря прогріється до +11 градусів у південних та частині центральних регіонів, прикарпатських районах Львівської та Івано-Франківської областей, а також у Криму.

Раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха прогнозувала, що наприкінці тижня в Україну прийде антициклон, який принесе потепління.

Також повідомлялося, що весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Такий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

Був озвучений і довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

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