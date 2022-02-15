Якою буде весна 2022 в Україні та коли прийде справжнє тепло: синоптик уточнив прогноз до літа

Синоптик розповів, якою буде погода в Україні у березні, квітні та травні / Колаж pixabay.com

Синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на весну 2022 в Україні. За його словами, березень почнеться з морозів, квітень порадує теплом, а в травні пройдуть дощі.

Погода в Україні в березні 2022

На початку першого місяця весни на українців ще чекатимуть відгомони зими - вночі синоптик прогнозує заморозки. Проте вже до 10 числа прийде потепління. При цьому буде зберігатися неприємна вітряна погода, передає Телеграф.

З 11 по 20 березня також збережуться нічні морози й помірні опади. У цей період синоптик обіцяє кілька днів з мінусовою температурою. З 21 березня температура почне зростати, а кількість опадів зменшиться.

Прогноз погоди на квітень 2022 в Україні

Перша декада місяця буде по-справжньому весняною й теплою, хоча окремі дні будуть вітряними, розповів синоптик.

В середині квітня стовпчики термометрів поповзуть вниз. Ближче до кінця другої декади пройдуть дощі, також можливі заморозки.

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До кінця місяця температура буде комфортною, але в окремі дні може знижуватися.

Погода в Україні в травні 2022

На початку місяця очікуються кілька дощових днів. Кінець першої та початок другої декади травня будуть прохолодними. Пройдуть дощі.

Кінець травня ще не буде по-справжньому літнім, але температуру повітря прогнозують комфортну. Висока ймовірність опадів збережеться впродовж майже всієї останньої декади травня.

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Як повідомляв Главред, погода в Україні цього тижня порадує майже весняним теплом. У середу, 16 лютого, на територію країни зайде нова порція теплого повітря. Зникнуть нічні "мінуси", які були на вихідних і на початку тижня. Не виключено, що зимової погоди до кінця лютого вже не буде.

Раніше був озвучений й довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

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