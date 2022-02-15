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Зима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься весна

15 лютого 2022, 07:16
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З 16 лютого на територію країни зайде нова порція теплого повітря. Зникнуть нічні "мінуси". Можливі сильні пориви вітру, попередила синоптик.

погода, білка
Погода впродовж тижня буде майже весняною / Фото УНІАН

Погода в Україні цього тижня порадує майже весняним теплом. У середу, 16 лютого, на територію країни зайде нова порція теплого повітря. Зникнуть нічні "мінуси", які були на вихідних і на початку тижня. Не виключено, що зимової погоди до кінця лютого вже не буде. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Зараз на погоду в Україні впливає антициклон. Для нього характерна відсутність опадів, вночі невеликий "мінус", вдень - "плюс" при ясному небі. Однак коли погода зміниться, буде більше хмарності, передає Obozrеvatel.

"Час від часу західні системи будуть приносити до нас як хмарність, так і невеликі опади, але також і більш теплі повітряні маси з районів Атлантики", – розповіла синоптик.

У середу, 16 лютого, в західних областях температура повітря вночі складе близько 0 градусів. Денний максимум буде від +3 до +8 градусів.

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У четвер, 17 лютого, в більшості областей, крім південних, часом можливі опади, переважно у вигляді дощу, а в Карпатах – дощ і мокрий сніг. Вночі в четвер буде 0 ...+5 тепла, вдень +4... +9, на півдні навіть до +10 ... +14 градусів.

При цьому синоптик попередила українців про пориви вітру. У четвер - до 15-20 метрів на секунду.

"Надалі є тенденція до того, що тепло буде зберігатися. В деякі дні буде прохолодніше, в деякі - тепліше, але в цілому нічні морози в більшості областей відступають. Переважають позитивні значення температури, хоча на північному сході в певні ночі температура може опускатися до 0 градусів",-розповіла Птуха.

Водночас на високогір'ях Карпат зберігатиметься невеликий мороз та сніговий покрив.

"У середу і в четвер під час проходження атмосферних фронтів в Карпатах буде мокрий сніг. Не дуже сприятлива ситуація буде в четвер і в п'ятницю – мокрий сніг, пориви вітру, лавинонебезпечна ситуація на додачу", – попередила Птуха.

читайте такожНа українців чекають холодні дні й сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну веснуСиноптик додала, що, за попередніми розрахунками, зима може більше не повернуться в Україну.

"Теплі повітряні маси будуть зберігатися до кінця цього тижня. До 23 лютого є тенденція до того, що будуть весняні значення температури", - резюмувала Птуха.

Як повідомляв Главред, весна 2022 в Україні настане різко, без плавного переходу. Такий прогноз погоди озвучила провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

Був озвучений і довгостроковий прогноз погоди в Україні. Очікується, що осінь 2022 настане пізно, а літо в Україні буде спекотним.

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