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В Україну йде нестерпна спека: синоптики назвали регіони, де буде найтепліше

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2024, 23:45
Температура повітря в Україні 8 квітня підвищиться до 23 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: pexels

Погода в Україні 8 квітня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській області оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

погода 8 апреля
Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: ventusky

Погода 8 квітня

В Україні 8 квітня буде невелика хмарність. У цей день в Україні опадів не буде. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

"Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 8 квітня в Україну буде холодно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +9...+20 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів.

погода 8 апреля
Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: meteoprog

Погода 8 квітня у Києві

У Києві 8 квітня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 8 апреля
Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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