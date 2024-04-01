Температура підскочить до +28: коли Україну накриє майже літня спека

Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

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Погода в Україні – синоптик сказав, коли Україну накриє майже літня спека/ unsplash.com

Погода в Україні у перший тиждень квітня буде аномально теплою, але місцями буде йти короткочасний дощ. Також можливі грози.

Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що дуже теплі температури у цей тиждень будуть спричинені південно-західними вітрами, які принесуть до нас тепле повітря з Балканського півострова і країн Середземномор'я.

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Але на тлі теплої погоди подекуди будуть йти дощі різної інтенсивності, а також грози.

У другій половині тижня очікується короткочасне похолодання. Найбільш відчутним воно буде у північних областях, а на півдні нашої держави воно практично не відчуватиметься. Але уже з вихідних, 6-7 квітня, у нашу країну прийде субтропічне повітря, яке призведе до підвищення денних та нічних температур по всій країні.

Погода в Україні 1 квітня

У понеділок, 1 квітня, в Україні збережеться тепла, місцями спекотна погода. У західних, а вдень також у північних областях подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, окремі грози. На решті території країни сухо. Вітер південної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +20…+25. У західних та місцями південних областях вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27.

Погода в Україні 2 квітня

У вівторок, 2 квітня, у західних областях вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози, в Карпатському регіоні дощ із мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південний/ південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями в Україні пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, у західних та південних областях місцями +14…+15; вдень +21…+26 градусів, на півдні та у Криму місцями +27…+28; на крайньому заході +13...+18 градусів.

Погода в Україні 2 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 3 квітня

У середу, 3 квітня, у західних та північних регіонах, а вдень також у східній частині пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, на півдні та сході +7…+12; вдень +14…+19 градусів, у південно-східній частині України +18…+23.

Погода в Україні 3 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 4 квітня

У четвер, 4 квітня, невеликі дощі можливі у північних областях, вдень також у Карпатах та на Закарпатті. На решті території України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, у західній частині +1…+6. Вдень повітря прогріється до +10...+15 градусів, у південних та східних областях до +16...+21. У північній частині +4…+9 градусів.

Погода в Україні 4 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 5 квітня

У п'ятницю, 5 квітня, у західних, північних, вдень місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території країни без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у північних областях місцями заморозки 0...-3; вдень +13…+18 градусів, у південній частині та у Криму +17…+22.

Погода в Україні 6 квітня

У суботу, 6 квітня, у більшості областей України, окрім півдня та центру місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +13…+18, у західних та південних областях +18…+23 градуси.

Погода в Україні 7 квітня

У неділю, 7 квітня, на тлі підвищеного атмосферного тиску опадів в Україні не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23, у західних областях місцями +24…+26 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриває літня спека. Але при цьому у деяких областях синоптики прогнозують дощ та потужний вітер – до 32 м/с.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває пил із Сахари – синоптики попередили про небезпеку. Синоптики закликали українців зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на квітень 2024 – обіцяють теплий місяць, але не скрізь. У більшості західних регіонів, а також у Вінницькій та Одеській областях буде тепліше, ніж на решті території України, кажуть синоптики.

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