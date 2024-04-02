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Справжній Армагеддон: Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2024, 18:28
Синоптики оголосили штормове попередження. Через сильні пориви вітру регіони засипає піском із Сахари.
пылевая буря
Україну накрила потужна пилова буря / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Києві та багатьох інших регіонах України посилилась потужна пилова буря, яка долетіла аж із Сахари. Через сильні пориви вітру пісок не просто осідає на поверхні, а літає, утворюючи справжню бурю. Відео та фото вже розлетілись у Мережі.

За даними ventusky, пилова буря найбільше лютує у північних, південних та центральних областях.

пылевая буря
Україну накрила потужна пилова буря / фото: ventusky

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві - І рівень небезпечності. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. Також очікуються дощі з грозами та градом.

відео дня

Крім того, до кінця доби 2 квітня грози з градом будуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях. Там також оголосили І рівень небезпечності.

погода 2 апреля
Україну накрила штормова погода / фото: ventusky

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У КМДА радять зачинити щільно вікна, не перебувати на вулиці та триматися подалі від рекламних щитів, великих дерев чи ліній електропередачі. Автомобілі також краще не паркувати поруч з деревами та щитами.

  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: скріншот з відео
  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: скріншот з відео
  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: Главред, скріншот з відео
  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: Главред
  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: Главред
  • Пилова буря в Києві 2 квітня
    Пилова буря в Києві 2 квітня фото: Главред

На відео, які розлетілись у Мережі, видно, що через потужний вітер пісок швидко розноситься у повітря, утворюючи справжню бурю. Вітер валить дерева, зриває частини даху, "носить" сміття та перекидає все на своєму шляху.

Чоловік, який зафіксував на своїй машині наслідки пилової бурі, показав, як пісок із Сахари намагнічується і сам прилипає до магніту.

Дивіться відео про потужну пилову бурю у Києві та Україні:

пылевая буря
Україну накрила потужна пилова буря / фото: скріншот

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє потужний шторм – будуть дощі з грозами. В Україну починає вриватися похолодання. Синоптики також прогнозують сильні пориви вітру.

Нагадаємо, раніше Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

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