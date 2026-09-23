'Не можу повірити': українська актриса розповіла про складні пологи за кордоном

Міла Сивацька зізналася, що пережиті 42 години стали для неї серйозним випробуванням.

https://glavred.net/stars/ne-mogu-poverit-ukrainskaya-aktrisa-rasskazala-o-slozhnyh-rodah-za-granicey-10798910.html Посилання скопійоване

Міла Сивацька народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Коротко:

Міла Сивацька народила первістка - у неї з'явилася донька

Особливу подяку актриса висловила чоловікові

Українська актриса Міла Сивацька, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася подробицями народження доньки. За словами артистки, пологи виявилися непростими й тривали 42 години.

Актриса народила первістка - у неї з'явилася донька. Пологи відбулися за кордоном, куди Сивацька поїхала восени 2024 року. Про народження дитини знаменитість уперше публічно розповіла на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Сивацька зізналася, що пережиті 42 години стали для неї серйозним випробуванням. При цьому вона підкреслила, що водночас це був один із найщасливіших моментів у її житті, адже в результаті на світ з’явилася її донька.

Особливу подяку актриса висловила чоловікові, який весь цей час перебував поруч і підтримував її.

"Найважчі й водночас найпрекрасніші 42 години мого життя. Досі не можу повірити, що ти, нарешті, з нами. Дякую чоловікові за те, що був поруч протягом усього цього часу! І величезне спасибі всім за привітання!" - написала знаменитість.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що продюсер Геннадій Вітер відверто розповів про роботу з Наталією Могилевською. Він відзначив її непростий лідерський характер, який поєднується зі щирою любов'ю до публіки та близьких людей.

Колишня дружина українського актора Андрія Фединчика Вікторія Кукса розповіла, що на початку вересня опинилася під обстрілом реактивних дронів. Після пережитого жінка вирішила покинути Київ, де прожила останні 15 років.

Читайте також:

Про особу: Міла Сивацька Міла Сивацька - українська кіноактриса та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також за роллю Василини у фільмі "Останній богатир".

У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сівацькій на 50 років заборонили в’їзд на територію РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред