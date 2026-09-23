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"Не можу повірити": українська актриса розповіла про складні пологи за кордоном

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 22:23
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Міла Сивацька зізналася, що пережиті 42 години стали для неї серйозним випробуванням.
Міла Сивацька народила первістка
Міла Сивацька народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Коротко:

  • Міла Сивацька народила первістка - у неї з'явилася донька
  • Особливу подяку актриса висловила чоловікові

Українська актриса Міла Сивацька, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася подробицями народження доньки. За словами артистки, пологи виявилися непростими й тривали 42 години.

Актриса народила первістка - у неї з'явилася донька. Пологи відбулися за кордоном, куди Сивацька поїхала восени 2024 року. Про народження дитини знаменитість уперше публічно розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Сивацька зізналася, що пережиті 42 години стали для неї серйозним випробуванням. При цьому вона підкреслила, що водночас це був один із найщасливіших моментів у її житті, адже в результаті на світ з’явилася її донька.

Особливу подяку актриса висловила чоловікові, який весь цей час перебував поруч і підтримував її.

"Найважчі й водночас найпрекрасніші 42 години мого життя. Досі не можу повірити, що ти, нарешті, з нами. Дякую чоловікові за те, що був поруч протягом усього цього часу! І величезне спасибі всім за привітання!" - написала знаменитість.

'Не можу повірити': українська актриса розповіла про складні пологи за кордоном
Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

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Про особу: Міла Сивацька

Міла Сивацька - українська кіноактриса та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Відома за ролями в серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гранд", а також за роллю Василини у фільмі "Останній богатир".
У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сівацькій на 50 років заборонили в’їзд на територію РФ.

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