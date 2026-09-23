Джордж Клуні дав зворушливу пораду синові Сінді Кроуфорт перед смертю

Популярний актор є близьким другом сім’ї моделі Сінді Кроуфорд.

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Джордж Клуні дружив із родиною моделі / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Що сказав Джордж Клуні

Яке відношення він мав до хлопця

Нові подробиці життя Преслі Гербера, сина Сінді Кроуфорд, продовжують спливати після його трагічної загибелі. Як повідомляють джерела, незадовго до смерті молодий чоловік спілкувався з Джорджем Клуні, який ставився до нього майже як до племінника.

За даними інсайдерів, яких цитує Page Six, актор намагався підтримати Преслі в непростий період і дав йому важливу пораду - зосередитися на собі, відмовитися від шкідливих звичок і змінити спосіб життя. Клуні нібито щиро переживав за нього і сподівався, що той зможе впоратися з труднощами.

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Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Повідомляється, що між сім’ями були тісні стосунки: Клуні - давній друг Ренді Гербера, батька Преслі, і часто спілкувався з їхнім сином. Саме тому його слова сприймалися як підтримка близької людини, а не просто знайомого.

Трагедія сталася в реабілітаційному центрі, де Преслі перебував на лікуванні. За попередніми даними, мова може йти про передозування, однак остаточні висновки експертів поки що не оприлюднені.

Історія набула ще більш драматичного відтінку на тлі того, що Преслі тривалий час боровся із залежностями та проблемами психічного здоров’я. Незважаючи на спроби почати нове життя, впоратися з цим йому, судячи з усього, так і не вдалося.

Смерть 27-річного Гербера стала шоком для його родини та оточення, а слова Клуні тепер звучать особливо трагічно - як спроба допомогти, яка виявилася занадто пізньою.

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Раніше "Главред" повідомляв, що Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. Трагедія сталася в США - за даними ЗМІ, його тіло виявили в реабілітаційному центрі.

Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.

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Про особу: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський кіно- і телеактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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