Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

Синоптик попередив українців про раптову зміну погоди на по-справжньому осінню.

https://glavred.net/synoptic/holod-zatyazhnye-dozhdi-i-poryvy-vetra-kogda-v-ukraine-rezko-uhudshitsya-pogoda-10797995.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 21-27 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні почнуться сильні дощі

Чому в більшості областей прогнозують шквали вітру

Коли в Україну повернеться більш стійка погода

Погода в Україні наступного тижня буде нестійкою та дощовою з коливаннями температури повітря. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, третя декада вересня розпочнеться з нестійкої та динамічно активної погоди у більшості областей України. 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який і зіпсує погоду.

відео дня

"Під його впливом пройдуть подекуди сильні дощі, часом з грозою, посилиться вітер до штормового, а також спостерігатиметься нерівномірний розподіл температури повітря. Більш стійкий характер погоди очікується у вихідні, та буде пов'язаний із розвитком антициклону над Східною Європою", - зауважив синоптик.

Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 21 вересня

У понеділок вночі у західних регіонах, вдень також у північних, північно-східних та місцями центральних областях пройдуть дощі, можливі грози. У південній та південно-східній половині країни без істотних опадів.

Вітер буде південний, із переходом на Правобережжі на західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря в нічний час становитиме +13+18 градусів, вдень у центральних, східних та південних областях Кібальчич прогнозує +22+27 градусів, у західних та північних регіонах +14+20 градусів.

Погода в Україні 21 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 22 вересня

У вівторок вночі невеликі дощі можливі місцями у північних, західних областях та у Криму. Вдень дощі, місцями із грозами пройдуть на Правобережжі країни та на Кримському півострові.

У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +7+12 градусів, вдень +14+19 градусів, у південно-східних областях +16+21 градус.

Погода в Україні 22 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 23 вересня

У середу під впливом активного південного циклону з Чорного моря очікуються сильні дощі у південних, центральних, північних та північно-східних областях місцями з грозою. У західних областях очікуються переважно невеликі дощі.

Вітер північний/північно-західний (у східній частині південно-східний), 7-12 м/с, вдень місцями пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7+12 градусів, вдень +12+17 градусів, на крайньому сході до +20 градусів.

Погода в Україні 23 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 24 вересня

У четвер вночі значні, місцями сильні дощі пройдуть у північній частині країни, в решті регіонів місцями невеликий дощ. Вдень у північних областях утримається дощова погода, в решті областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, можлива гроза.

Вітер західний/північно-західний, 7-12 м/с, місцями (крім південних регіонів) пориви, 17-22 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +6+11 градусів, вдень +12+17 градусів, у північно-західних областях протягом доби близько 10 градусів.

Погода в Україні 25 вересня

У п'ятницю помірні дощі пройдуть у північних та західних областях країни. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, вдень +17+22 градуси, у західних областях +8+13 градусів.

Погода в Україні 26 вересня

У суботу дощова та холодна погода збережеться у західних областях України, на решті території країни під впливом виступу антициклону прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер у західних областях, за прогнозом синоптика, буде західного напрямку, 3–8 м/с, на решті територій країни південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8+13 градусів, вдень +18+23 градусів, у західній частині +12+17 градусів.

Погода в Україні 27 вересня

У неділю у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень південний/південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +9+14 градусів, вдень +21+26 градусів, у північних та західних областях +14+19 градусів.

Якою буде погода в Україні взимку

Главред писав, що за прогнозом фахівців Climate Impact Company, зима 2026-2027 років в Україні, попередньо, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.

Фахівці наголошують, що аномальна спека та посуха, які спостерігалися в Західній і Центральній Європі влітку 2026 року, були пов’язані з рекордно високою температурою поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи.

Очікується, що ці теплові аномалії збережуться і взимку 2026-2027 років, хоча їхня інтенсивність знизиться. Додатковим фактором теплої погоди може стати потепління вод навколо Європи.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 вересня у більшості областей України погода буде сонячною, малохмарною та сухою на фоні антициклону. Температура повітря вдень становитиме +23+28 градусів.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться.

Напередодні стало відомо, що наступного тижня в Україні почнеться справжнє осіннє похолодання. Синоптик попередила, що температура істотно знизиться - протягом дня очікується +10+17 градусів.

Більше новин:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред