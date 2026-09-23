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Повернення Криму - умова нормального життя України: заява Зеленського

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 21:30
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Зеленський вважає, що без повернення Криму Україна не зможе повністю повернутися до нормального життя.
Зеленський назвав умову для повернення України до нормального життя
Зеленський назвав умову для повернення України до нормального життя / колаж: Главред, фото: Google-карта, ОПУ

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Порушення Росією принципів міжнародного права почалося ще у 2014 р
  • Київ очікує від Росії конкретних кроків, спрямованих на деескалацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноцінне повернення країни до мирного та нормального життя неможливе без відновлення контролю над Кримом. Про це глава держави сказав під час шостого саміту Кримської платформи.

За словами Зеленського, порушення Росією принципів міжнародного права почалося ще у 2014 році після окупації українського Криму. Він наголосив, що відновлення безпеки, повернення полонених та захист життя людей мають бути частиною процесу повернення до нормального життя.

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"Не може бути повноцінного повернення до нормального життя без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей та їхніх життів, звільнення полонених, яких утримує Росія, та повернення до основних принципів міжнародного права. Територіальна цілісність має значення, життя людей має значення, і Росія має це зрозуміти", - заявив президент.

Зеленський також зазначив, що Україна змушена регулярно вирішувати проблеми, які залишаються актуальними протягом багатьох років. Зокрема, йдеться про безпеку судноплавства в Чорному морі та забезпечення продовольчого коридору для експорту української продукції на світові ринки.

Президент подякував європейським країнам, США, Туреччині, Єгипту та іншим міжнародним партнерам за участь в обговоренні цього питання.

"Багато з них уже долучилися до зусиль із забезпечення продовольчої безпеки та безпечного мореплавання в Чорному морі. Єгипет, Туреччина, Індія вже запропонували нам варіанти. Вони на папері, ми згодні з тим шляхом, який може забезпечити безпеку. І зараз ми чекаємо на відповідь від Росії", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже зробила все необхідне зі свого боку для забезпечення безпечного судноплавства. При цьому Київ очікує від Росії конкретних кроків, спрямованих на деескалацію.

"З чогось треба починати, і Росія має почати з поваги до інших", - підкреслив президент.

Удари по Криму можуть збільшитися в 7 разів - Мадяр

Сили безпілотних систем могли б діяти проти військових цілей в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби засоби від західних партнерів надходили своєчасно. Про це в інтерв’ю AP заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Атаки на об’єкти на окупованому півострові командувач називає лише першим етапом ширшої кампанії.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", - підкреслив Бровді.

За його словами, забезпечення підрозділу технікою для повноцінної роботи в цьому напрямку становить лише 14% від потреби, і вузьке місце тут не в українській промисловості.

Новини Криму - головне

"Главред" писав, що питання Криму поки що не входить до порядку денного переговорів про мир в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що питання Криму залишається принциповим для України. Водночас на запитання про повернення Криму на стіл переговорів він не дав однозначної відповіді.

Російський маркетплейс Ozon припинив оформлення доставки товарів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Під час оформлення замовлення сервіс більше не дозволяє вибрати півострів як регіон доставки, а у відповіді користувачам прямо вказує, що відправлення за межі Росії здійснюються лише до низки інших країн. Про це пишуть самі росіяни у дописах у Threads.

Сили оборони України успішно атакують важливі для країни-агресора Росії об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Через це окупанти, відповідальні за горезвісну протиповітряну оборону на півострові, вдаються до крайніх заходів.

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Що таке Кримська платформа

Міжнародна Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, яка в перспективі має стати постійним міжнародним консультативно-координаційним механізмом для повернення проблеми Криму до міжнародного порядку денного, що сприятиме відновленню контролю України над півостровом.

Кримська платформа була створена МЗС України спільно з Офісом президента України за ініціативою президента Зеленського, який на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року закликав усі країни приєднатися до цього проєкту.

Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року. За його підсумками було ухвалено Спільну декларацію учасників.

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