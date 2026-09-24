Посланець Путіна вирушить до США на переговори з командою Трампа - Reuters

Кирило Дмитрієв має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими американськими чиновниками.

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Посланець Путіна вирушить до США на переговори з командою Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

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Поїздка Дмитрієва узгоджена з Путіним

Переговори відбудуться в Нью-Йорку

Спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв планує відвідати США для проведення переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, він має зустрітися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими американськими чиновниками. Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з підготовкою візиту.

За даними співрозмовників агентства, поїздка Дмитрієва узгоджена з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбудуться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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Очікується, що візит стане продовженням контактів між російською та американською сторонами після зустрічі Путіна з представниками США, яка відбулася в Кремлі раніше у вересні.

Одне з джерел повідомило, що головна мета поїздки Дмитрієва - продовження діалогу між Москвою та Вашингтоном, зокрема обговорення можливих кроків для досягнення миру.

Серед тем переговорів, за його словами, будуть економічне співробітництво Росії та США, енергетика, а також перспективи мирного врегулювання війни в Україні.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Скільки ще Росія зможе воювати - коментар експерта

Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на півроку, після чого Москва може зіткнутися з дедалі серйознішими економічними обмеженнями. Йдеться насамперед про резерви, паливо, бюджет та експортні доходи. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю "Главреду".

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го чи 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

За оцінкою Новака, саме фінансові можливості визначатимуть, як довго Кремль зможе підтримувати нинішні масштаби війни. Серед факторів, які можуть обмежувати Москву, він також називає доступність палива та скорочення економічних резервів.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний експерт Валерій Клочок припустив, що Захід може піти на конкретні поступки щодо санкцій проти Росії заради просування переговорного процесу. Зокрема, на його думку, США здатні тимчасово послабити обмеження в енергетичному секторі - наприклад, дозволивши РФ експортувати певні обсяги нафти та газу.

Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Володимир Путін вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну. Російський диктатор знову розкритикував розширення НАТО та навчання Альянсу в Балтійському морі, окремо наголосивши, що головним гарантом суверенітету РФ залишається її ядерна тріада.

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