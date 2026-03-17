На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про стрибки температури

У регіоні очікується поступове підвищення температури вдень, проте ночами триматиметься ранньовесняний холод.

Погода в Рівному та області 18-20 березня/Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

На Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода.

Синоптики повідомляють, що істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень. Про це йдеться в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

"Збережеться антициклональний тип погоди. Будуть спостерігатися незначні коливання температури, істотних опадів не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Погода 18 березня

У середу, 18 березня, буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме від -4 до +1°, вдень +6…+11°. У Рівному вночі очікується -1…-3°, вдень +8…+10°. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 19 березня

У четвер, 19 березня, прогнозується мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2°, вдень +6…+11°. Атмосферний тиск дещо знижуватиметься.

Погода 20 березня

У п’ятницю, 20 березня, синоптики також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі від -2 до +3°, вдень +8…+13°. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним.

Погода в Рівному та області найближчими днями / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Якою буде погода в Україні впродовж тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що тривалий період сонячної та сухої погоди на початку березня поступово добігає кінця. За його словами, вже на початку тижня очікується помітне збільшення хмарності, зниження атмосферного тиску та температури повітря. Крім того, під впливом малоактивних атмосферних фронтів місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

