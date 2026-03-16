На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

Температурні коливання будуть відчутними - від легких нічних морозів до доволі теплих весняних днів.

https://glavred.net/synoptic/na-zhitomirshchine-znachitelno-poholodaet-stalo-izvestno-na-skolko-snizitsya-temperatura-10749347.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди для Житомирщини

Ви дізнаєтесь:

відео дня

Якою буде погода у Житомирі впродовж тижня

Прогноз погоди на тиждень для Житомирської області

У Житомирській області новий тиждень розпочнеться зі спокійної та передбачуваної погоди, проте відчутно прохолоднішої, ніж попередній. З 17 по 20 березня опадів не прогнозують, небо залишатиметься переважно малохмарним. Водночас температура коливатиметься: від слабких нічних морозів до помірно теплих весняних днів, коли стовпчики термометрів підніматимуться максимум до 14 градусів.

За інформацією Житомирського обласного центру з гідрометеорології, у вівторок, 17 березня, Житомир зустріне день ясним небом і сухою погодою. Нічна температура опуститься до 0–2 градусів морозу, зате вдень місто прогріється до 11–13 градусів тепла. В області ситуація буде схожою: без опадів, із північно-східним вітром та денними показниками до 14 градусів, пише Житомир.info.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

У середу та четвер (18, 19 березня) характер погоди майже не зміниться. Хмарність залишатиметься мінливою, але дощу чи снігу синоптики не прогнозують. Ночами температура коливатиметься в межах від невеликого "плюса" до 3 градусів морозу, а вдень триматиметься на рівні 6–11 градусів тепла. Північно-східний вітер посилиться до 5–10 метрів за секунду, однак загалом погода залишатиметься комфортною.

П’ятниця, 20 березня, також мине без опадів. Нічні показники варіюватимуться від 4 градусів тепла до 1 морозу, а вдень очікується до 13 градусів вище нуля.

Таким чином, друга половина березня в регіоні обіцяє бути сухою та по-весняному м’якою, створюючи сприятливі умови для прогулянок і перших сезонних робіт на відкритому повітрі.

Зміна погоди в Україні

Синоптик Віталій Постригань попереджав, що скоро погода в Україні зміниться. Після різкого потепління в регіони прийде похолодання.

За його словами, на початку поточного тижня на погоду у деяких регіонах впливатиме циклон. Через це очікуються дощі.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами. Температура вдень коливатиметься приблизно від +7 до +10 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що цей тиждень принесе свіжість, а перші опади з'являться вже у середу, 18 березня.

В Одесі та області до 18 березня погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Уже з понеділка, 16 березня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред