Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у вівторок
- Чи оголошено якийсь рівень небезпечності
Погода в Тернопільській області у вівторок, 17 березня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що вітер завтра буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень очікується +10…+15 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура буде в межах від -1 до +1 градуса, а вдень підніметься до +11…+13 градусів.
Синоптики також додали, що рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
