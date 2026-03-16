Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

За прогнозом, у Дніпрі протягом найближчих днів весняна погода буде мінливою.

https://glavred.net/synoptic/teplo-beret-pauzu-naskolko-upadut-stolbiki-termometra-v-dnepre-10749416.html Посилання скопійоване

Легкий дощ можливий лише у середу / Фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Дніпрі 17–19 березня очікується хмарна та прохолодна погода

Денна температура +7…+9 °C, нічна +3…+4 °C, опади малоймовірні

Помірний вітер та сіре небо створять типово весняний настрій

Березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі. Нічні +3…+4 °C і денні до +8 °C зроблять дні свіжими, але без суттєвих опадів — місто готується до типово весняного, сірого настрою.

Вівторок, 17 березня: похмурий день та помірний вітер

У вівторок, 17 березня, мешканцям Дніпра варто налаштуватися на похмурий день. Небо буде затягнуте суцільною хмарністю, яка перешкоджатиме сонячним променям прогріти повітря. Вранішня температура коливатиметься на позначці +4 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +7 °C.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Попри прохолоду, синоптики заспокоюють: ймовірність серйозних опадів залишається низькою. Помірний вітер додасть відчуття весняної свіжості, що є цілком звичним явищем для середини березня, коли атмосферні фронти активно впливають на регіон.

Погода в Дніпрі 17 березня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 18 березня: сіре небо і короткочасний дощ

Середа, 18 березня, продовжить тенденцію сірого неба. Ранок розпочнеться з температури близько +3 °C, а вдень повітря прогріється до +7…+8 °C. Існує певна ймовірність легкого дрібного дощу в першій половині дня, проте ці опади будуть слабкими та нетривалими.

Такий метеорологічний сценарій є типовим для перехідного періоду, коли весна ще не набула стабільності, а вологість та температура постійно коливаються під впливом змінних повітряних мас.

Погода в Дніпрі 18 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 19 березня: невелике потепління

У четвер, 19 березня, погода в Дніпрі залишатиметься хмарною, проте з’явиться надія на поступове підвищення температури. Вночі та на світанку очікується близько +4 °C, а вдень повітря може прогрітися до +8…+9 °C.

Це невелике потепління стане помітним порівняно з попередніми днями, хоча похмурий настрій у небі домінуватиме й надалі. Опади малоймовірні, а відсутність різких стрибків тиску чи сильних поривів вітру забезпечить спокійну метеорологічну ситуацію без екстремальних явищ.

Погода в Дніпрі 19 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загальна картина

Загальна картина на період 17–19 березня 2026 року свідчить про домінування помірної прохолоди. Температура вдень триматиметься в межах +7…+9 °C, а вночі — близько +3…+4 °C. Такий температурний режим та відсутність значних опадів є характерними для цього етапу сезону, коли природа лише готується до справжнього весняного тепла.

Погода - останні новини

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред