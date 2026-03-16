Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

Руслан Іваненко
16 березня 2026, 21:06
За прогнозом, у Дніпрі протягом найближчих днів весняна погода буде мінливою.
Погода
Легкий дощ можливий лише у середу / Фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Дніпрі 17–19 березня очікується хмарна та прохолодна погода
  • Денна температура +7…+9 °C, нічна +3…+4 °C, опади малоймовірні
  • Помірний вітер та сіре небо створять типово весняний настрій

Березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі. Нічні +3…+4 °C і денні до +8 °C зроблять дні свіжими, але без суттєвих опадів — місто готується до типово весняного, сірого настрою.

Вівторок, 17 березня: похмурий день та помірний вітер

У вівторок, 17 березня, мешканцям Дніпра варто налаштуватися на похмурий день. Небо буде затягнуте суцільною хмарністю, яка перешкоджатиме сонячним променям прогріти повітря. Вранішня температура коливатиметься на позначці +4 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +7 °C.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Попри прохолоду, синоптики заспокоюють: ймовірність серйозних опадів залишається низькою. Помірний вітер додасть відчуття весняної свіжості, що є цілком звичним явищем для середини березня, коли атмосферні фронти активно впливають на регіон.

Погода в Дніпрі 17 березня
Погода в Дніпрі 17 березня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 18 березня: сіре небо і короткочасний дощ

Середа, 18 березня, продовжить тенденцію сірого неба. Ранок розпочнеться з температури близько +3 °C, а вдень повітря прогріється до +7…+8 °C. Існує певна ймовірність легкого дрібного дощу в першій половині дня, проте ці опади будуть слабкими та нетривалими.

Такий метеорологічний сценарій є типовим для перехідного періоду, коли весна ще не набула стабільності, а вологість та температура постійно коливаються під впливом змінних повітряних мас.

Погода в Дніпрі 18 березня
Погода в Дніпрі 18 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 19 березня: невелике потепління

У четвер, 19 березня, погода в Дніпрі залишатиметься хмарною, проте з’явиться надія на поступове підвищення температури. Вночі та на світанку очікується близько +4 °C, а вдень повітря може прогрітися до +8…+9 °C.

Це невелике потепління стане помітним порівняно з попередніми днями, хоча похмурий настрій у небі домінуватиме й надалі. Опади малоймовірні, а відсутність різких стрибків тиску чи сильних поривів вітру забезпечить спокійну метеорологічну ситуацію без екстремальних явищ.

Погода в Дніпрі 19 березня
Погода в Дніпрі 19 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загальна картина

Загальна картина на період 17–19 березня 2026 року свідчить про домінування помірної прохолоди. Температура вдень триматиметься в межах +7…+9 °C, а вночі — близько +3…+4 °C. Такий температурний режим та відсутність значних опадів є характерними для цього етапу сезону, коли природа лише готується до справжнього весняного тепла.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирській області новий тиждень розпочнеться зі спокійної та передбачуваної погоди, проте відчутно прохолоднішої, ніж попередній. З 17 по 20 березня опадів не прогнозують, небо залишатиметься переважно малохмарним.

Крім того, погода в Тернопільській області у вівторок, 17 березня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, що у Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами.

Читайте також:

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

22:44Регіони
Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталі

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталі

21:39Фронт
Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталі

Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталі

21:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

В СРСР приховали справжню історію Краматорська - що знайшли під містом

В СРСР приховали справжню історію Краматорська - що знайшли під містом

Останні новини

22:55

Потрібна термінова операція: у Марини Хлєбнікової виявили пухлину

22:44

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиці

22:25

Як створити "мармурові" пасхальні яйця: лайфхак, який підкорив Мережу

22:21

Лише половина водіїв скаже, хто може проїхати прямо: заплутаний тест з ПДРВідео

22:06

"Хочу жити": російська ведуча зі сльозами на очах розповіла про свою смертельну хворобу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:04

"Літаки Судного дня": чому їхня поява у небі знову привернула увагу мережі

21:55

Найкращий засіб від конденсату на склі: ефект тримається кілька тижнів

21:39

Сили оборони зірвали плани Кремля щодо наступу - Зеленський назвав деталіВідео

21:07

Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталіВідео

Реклама
21:06

Тепло бере паузу: на скільки впадуть стовпчики температури у Дніпрі

21:03

Легендарний рецепт великодньої паски — вийде у всіхВідео

21:02

Рідкісна зустріч: Ольга Сумська опублікувала свіже фото Ротару

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільшеВідео

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

Реклама
19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

15:43

Три знаки зодіаку, яким незабаром дуже пощастить: кому посміхнеться удача

15:03

У центрі Києва, ймовірно, впав російський "Ланцет": в Міноборони прокоментували провокацію

Реклама
14:55

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

14:55

Не лише у Києві: в Україні є ще одна "Батьківщина-мати" - де її можна побачити

14:34

Сучасна французька класика: найкращі фільми Ізабель Юппер

14:23

Путін планує напасти на одну з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу

14:18

Чи має молитва силу без прощення: що каже церква

13:53

За яких умов українці підтримали б передачу Донбасу РФ: що показало опитування

13:50

Що означає слово "камізелька" і звідки воно взялося: знають далеко не всі

13:25

ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку та зміцнили позиції – військовий

13:17

Трійця у 2026 році буде раніше, ніж зазвичай: нова дата

13:17

Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти