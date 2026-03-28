На Рівненщині зіпсується погода: синоптики здивували прогнозом

Інна Ковенько
28 березня 2026, 12:22
У неділю жителі Рівненщини відчують весняне потепління, хоча місцями можливі дощі.
У неділю, 29 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями.

За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в області та Рівному 29 березня

У неділю вночі температура по області коливатиметься від +4 до +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 градусів. У Рівному вночі синоптики прогнозують від +6 до +8градусів, а вдень повітря прогріється до +13…+15градусів.

Вітер буде північний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Синоптики зазначають, що попри можливі дощі, денна температура вже створюватиме відчуття весняного тепла.

Погода в Рівному на два тижні / Фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вихідні очікується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься комфортною, а вже в неділю синоптики прогнозують відчутніше потепління.

Крім того, у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання.

Також на вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

