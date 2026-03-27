Буде майже +20: Україну накриває нова хвиля потепління

Синоптики назвали регіони, де будуть лити дощі 28-29 березня.

Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: pexels

Що ви дізнаєтеся:

Яка погода буде в Україні на вихідних

У яких областях очікуються дощі

Погода в Україні протягом останніх вихідних березня буде помірно теплою. Деякі регіони будуть з опади, а в інших буде сонячно. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

28 та 29 березня у західних, південних областях будуть дощі. Опади також можуть бути у Житомирській, Київській та Луганській областях. Вітер буде східним та північно-східним. Часом вітер буде рвучким.

Температура повітря у ці дні в більшості областей підвищиться до 12-18 градусів тепла. 28 березня найхолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Полтавській областях. Там температура повітря підвищиться лише до 8-11 градусів тепла. 29 березня прохолодно буде у західних та північних областях.

Погода у Києві

У Києві на вихідних, 28-29 березня, буде достатньо тепло. У ці дні істотних опадів не буде.

28 березня температура повітря підвищиться до 12-14 градусів тепла. 29 березня температура повітря підвищиться до 10-12 градусів тепла.

"Словом, можна результативно займатися весняним прибиранням, ходити в музеї, грябатися в садочку, нюхати розкішне березневе повітря, хвацько об'їжджати ями на дорогах, їдучи до родичів, піти посидіти на тераси, де є пледи та кава, помилуватися людським фешн-потоком", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 28-29 березня / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, на Рівненщині найближчої доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +12…+17 °C.

Також у Тернопільській області 27 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Крім цього, 27 березня на Житомирщині очікується справжнє весняне потепління - температура підніметься до +17…+20°. Погода буде мінливо хмарною, без опадів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

